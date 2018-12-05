Malezya yeni yerli arabasını 2022'de üretmeyi planlıyor

The Straits Times gazetesinde yer alan haberde, Ulusal Kalkınma Kurulunun (NDC) konuya ilişkin geçen hafta yaptığı toplantıda, ilk defa yeni yerli araba modelinin üretimi hakkındaki fikirleri değerlendirdiği belirtildi.

Gazeteye demeç veren kurul üyeleri, yeni araba modelinin kararlaştırılmasıyla 2022'den itibaren üretime başlanacağını ifade etti.

Yeni arabanın en ileri teknolojiyle üretileceği, otonom mobil navigasyon ve çevre dostu motor tahrik sistemi gibi özelliklere sahip olacağı kaydedildi.

Ekonomi Bakanı Azmin Ali, pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni otomobil prototipinin 2019 yılında halka sunulacağını söylemişti.

Başbakan Mahathir Muhammed, haziran ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'da, hükümetin yeni bir yerli araba üreterek dünyaya açılmayı hedeflediğini belirtmişti.

İlk yerli araba Proton'un eski Başbakan Necip Rezak döneminde Çinlilere satıldığını hatırlatan Mahathir, Proton'un artık yerli araba olmadığını öne sürerek yeni yerli arabanın tamamen Malezyalılara ait olması gerektiğini vurgulamıştı.