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Malezya'da 30 ton karıncayiyen eti ele geçirildi

Malezya'nın Sabah eyaletinde düzenlenen operasyonda 30 ton karıncayiyen eti ele geçirdi.

  • AA
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Malezya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Sabah eyaletinde polisin ihbar üzerine bir fabrikaya düzenlediği operasyonda yaklaşık 30 ton dondurulmuş karıncayiyen eti bulundu.

Yaklaşık 360 kilogram karıncayiyen pulu ve 61 canlı karıncayiyen ele geçirilen operasyonda, fabrikanın yöneticisi olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

Eyalet polis şefi Omar Mammah, Malezya'da 1975'ten bu yana, nesli tehlikede olan karıncayiyen ticareti yapmanın yasak olduğunu açıkladı.

Asya kıtasında yasa dışı ticareti yaygın olarak yapılan karıncayiyen, eti ve derisindeki pullardan ötürü değer görüyor.

Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan karıncayiyen pulunda keratin maddesi bulunuyor.

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