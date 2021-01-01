Malezya'da araba denize düştü

AA 01 Ocak 2021 Cuma 18:13 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 18:13

Malezya'nın Sarawak eyaletinde, arazi aracının feribottan denize düşmesi sonucu 9 kişi boğuldu.

Sarawak İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatının açıklamasına göre, eyalete bağlı Sibu kentinden Kuching'e gitmek için feribotu kullanan ailenin içinde bulunduğu arazi aracı, yaklaşık 60 kilometre uzaklaştıktan sonra denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye giden kurtarma ekiplerinin, araçtaki 9 kişinin cesedine ulaştığı bildirildi.

Ölenlerin arasında 4 aylık bir bebeğin de bulunduğu açıklandı.

Kaza hakkında incelemelerin sürdüğünü bildiren yetkililer, feribotun giriş kapısının açılması sonucu aracın denize düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.