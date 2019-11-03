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Malezya'da nesli tükenmekte olan bir fil daha telef oldu

Malezya'nın Sabah eyaletinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan pigme fillerden biri daha ölü bulundu.

  • AA
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Sabah Doğal Yaşam Birimi Direktörü Augustine Tugga, basına yaptığı açıklamada, Kota Kinabalu'ya bağlı Kinabatangan Nehri'nde bir pigme filin leşine rastladıklarını bildirdi.

Filin doğal sebeplerden mi telef olduğu yoksa kaçak hayvan avcıları tarafından mı öldürüldüğünün bilinmediğini belirten Tugga, olaya dair resmi açıklamanın cesedin incelemesi tamamlanınca yapılacağını ifade etti.

Türü koruma altında tutulan pigme filler, fil dişi ticareti ve doğal yaşam alanlarının tarlalara dönüştürülmesi için sıkça yasa dışı avlanıyor.

Sabah eyaleti genelinde son beş haftada üç pigme fil telef edilmişti.

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