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Dünya

Malezya'daki aktif Kovid-19 vakaları 1000'in altına indi

Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aktif vakaların üç ay sonra ilk defa 1000'in altına indiği açıklandı.

AA14 Haziran 2020 Pazar 14:30 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 14:30
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Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, basın toplantısında, son 24 saatte 8 yeni vakanın tespitiyle toplam vakanın 8 bin 453'e, vefat sayısının da 1 artarak 121'e çıktığını kaydetti.

35 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu ifade eden Nur Hişam, toplam iyileşen vaka sayısının 7 bin 346 olduğunu ifade etti.

Nur Hişam, son iyileşenlerle birlikte aktif vaka sayısının 986'ya indiğini belirterek 21 Mart'tan bu yana bu sayının ilk defa 1000'in altına düştüğünü vurguladı.

Malezya'da Kovid-19 nedeniyle 18 Mart'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı 10 Haziran'da kaldırılmıştı.

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