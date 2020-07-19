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Dünya

Malezya'dan Batı ülkelerine 'Ayasofya' tepkisi: Kendi uydurdukları İslamofobi vebasına hala maruz kaldıkları görülmektedir

Malezya Başbakanı'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Malezya İslam Partisi Başkanı Abdul Hadi Awang, Batı ülkelerinin Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açma kararına yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Abdul Hadi, 'Bu ülkeler laikliğin destekçisi olmaları gerekirken kendi uydurdukları İslamofobi vebasına hala maruz kaldıkları görülmektedir.' ifadesini kullandı.

AA19 Temmuz 2020 Pazar 09:26 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 09:38
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Yazılı açıklamasında, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Abdul Hadi, bazı Batı ülkelerinin bu kararı protesto etmelerine değinerek, "Bu ülkeler laikliğin destekçisi olmaları gerekirken kendi uydurdukları İslamofobi vebasına hala maruz kaldıkları görülmektedir." ifadesini kullandı.

Abdul Hadi, "İsrail Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı yıkma planları yaparken bu ülkeler sessiz kaldılar. Şimdi ise Ayasofya'nın bir kilise olarak faaliyet göstermesi için protesto yapıyorlar." mesajı verdi.

Ayasofya'nın yaklaşık 500 yıl boyunca İstanbul'un ana camisi olarak hizmet verdiğini belirten Abdul Hadi, Sultanahmet, Şehzade, Süleymaniye ve Rüstem Paşa gibi camilerin de Ayasofya'dan ilham alınarak inşa edildiğini belirtti.

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