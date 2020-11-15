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Dünya

Malezya'dan dünyaya çağrı: Arakan krizinin sorumluluğunu paylaşın

Malezya hükümeti, uluslararası topluma, Myanmar'da şiddet ve etnik ayrımcılığa maruz kalan Arakanlı Müslümanların yaşadığı insani krizin sorumluluklarını paylaşma çağrısında bulundu. Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, 'Bölge ülkeleri ve uluslararası toplumu, Arakan krizinin sorumluluklarını adil şekilde paylaşarak inisiyatif almaya davet ediyoruz.' dedi.

AA15 Kasım 2020 Pazar 11:58 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 11:58
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Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)-Birleşmiş Milletler (BM) ortak zirvesinde yaptığı konuşmada, bölgesel insani krizler ve Avrupa'da son zamanlarda gerçekleşen terör eylemlerine değindi.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanların yaşadığı insani krizin, ASEAN'ın en büyük sorunlarından biri olduğunu belirten Başbakan Muhyiddin, "Arakan eyaletindeki insani kriz, bölge ülkelerini etkilemeye devam ederken Malezya, bundan sonra Arakan'dan gelen sığınmacıları kabul edebilecek durumda değil." dedi.

Muhyiddin, Malezya'nın Güneydoğu Asya'da en çok Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bölge ülkeleri ve uluslararası toplum, Arakan krizinin sorumluluklarını adil şekilde paylaşarak inisiyatif almaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa'da son zamanlarda yaşanan terör eylemlerine değinen Muhyiddin, "Bu saldırılar, terörün küresel alanda son bulmadığının bir göstergesidir. ASEAN'ın terörle mücadele alanındaki girişimlerinin dünya genelinde çatışmaları sonlandırarak kalıcı barışı sağlamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhyiddin, etnik ve din kökenli nefret eylemlerinin bir daha yaşanmaması için ülkelerin, karşılıklı saygı ve farklılıklarla birlikte yaşama ortamını geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

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