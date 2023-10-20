Malezya'dan Filistin'e destek: Binler ABD Büyükelçiliğine yürüdü

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde şiddete son verilmesi ve insani yardım koridorunun kurulması çağrısında bulundu.

Başbakan Enver, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki son durumu konuşmak amacıyla Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Paylaşımda, iki liderin yaşanan her türlü şiddetin durdurulması için kapsamlı çabalara ihtiyaç olduğu ve tüm tarafların insani yardımın Filistin halkına derhal ulaştırılmasını sağlamak için çalışması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Enver, görüşmeye ilişkin, "Görüşme sırasında siyonist rejim tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin de bir brifing aldım ve her ikimiz de bu tür eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

- MALEZYA'DA BİNLER, ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE YÜRÜDÜ

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, başkent Kuala Lumpur'da cuma namazından sonra 1000'den fazla kişi, 50 metrelik Filistin bayrağı açarak İsrail'e verdiği desteğe tepki göstermek için ABD Büyükelçiliğine yürüdü.



Büyükelçiliğe girişleri engellenen göstericilerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Gösteriye katılan eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, büyükelçiliğin önünde yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı hatırlatarak, Batı'nın İsrail'e verdiği desteğin hatalı olduğunu ifade etti.

Mahathir, "Amerikalıların, İsraillilerin, İngilizlerin ve Avrupalıların insan hakları için savaşmalarını ve kendilerine medeni demelerini kabul edemeyiz." dedi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.