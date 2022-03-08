Malezya'dan Rusya kararı

AA 8 Mart 2022 Salı 10:47 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 10:47

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, parlamentoda milletvekillerine hitap etti.

Seyfeddin Abdullah, "Tek taraflı yaptırımlara inanmıyoruz." ifadesini kullanarak Malezya'nın, savaş nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı.

Seyfeddin, "Yaptırımların Birleşmiş Milletlerden (BM) geçmesi gerekiyor. İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak müzakerelerin devam etmesi için ateşkes tavsiyesinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Singapur, cumartesi günü Güneydoğu Asya ülkeleri arasında BM kararı olmaksızın Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ilk ve tek ülke olmuştu.