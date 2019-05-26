Kuzey kara sularına giriş ve çıkış yasağı konuldu

Konuya dair açıklamada bulunan eyaletin Emniyet Müdürü Omar Mammah, bundan önce terör örgütü üyelerinin deniz yoluyla giriş yaptığı Sabah'ın doğu kıyısındaki 7 ayrı bölgede yerel saatle 18.00'den sabah 06.00'ya kadar her türlü giriş ve çıkışların yasaklandığını bildirdi.

Omar, yasağın 10 Haziran'a kadar süreceğini belirterek, "Şüpheli kıyı bölgelerine ülke dışından teröristlerin sızmasına engel olmak ve vatandaşlarımızla turistlerin güvenliğini sağlamak için yasağı getirdik." ifadesini kullandı.

Söz konusu bölgeler emniyet altına alınana kadar tüm eyalet sakinlerinin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Omar, kıyı bölgelerinde yaşayanlara, yasağın geçerli olduğu saatler içinde evlerinde oturmaları tavsiyesinde bulundu.

Sabah eyaletinin doğu kara sularında giriş ve çıkış yasağı, ilk olarak 2014'te, bölgede iki vatandaşın kaçırılması ve turistler ile polis memurlarının öldürülmesinin ardından ilan edilmişti.

Ülke dışından sızan terör faaliyetlerini durdurmak için bölge, Doğu Sabah Güvenlik Alanı olarak adlandırılmıştı.