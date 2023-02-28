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Dünya

Mali Dışişleri Bakanlığı düzensiz göçmenler konusunda vatandaşlarını uyardı

Mali Dışişleri Bakanlığı, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkesine göç eden Afrikalıların kontrol altına alınması gerektiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, bu ülkedeki vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı.

AA28 Şubat 2023 Salı 15:59 - Güncelleme:
Mali Dışişleri Bakanlığı düzensiz göçmenler konusunda vatandaşlarını uyardı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta Sahra Altı Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerle ilgili açıklamaların dikkatle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Tunus'ta yaşayan Mali vatandaşları süregelen tartışmalar nedeniyle teyakkuz halinde olmalı ve güvenliklerini tehlikeye atacak tutum içine girmemeli." ifadesi kullanıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçle "Tunus'un demografik yapısının değiştirilmesinin hedeflendiğini" belirterek, bunun kontrol altına alınması için gerekli tedbirlerin uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed yaptığı açıklamada, söz konusu ifadeleri "şiddetle kınandığını" bildirmişti.

Açıklamada, "Kökenleri ne olursa olsun göçmenlere onurlu şekilde davranılırken uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve insanlara zarar verecek her türlü nefret söyleminden veya ırkçılıktan kaçınılması gerektiği" vurgulanmıştı.

Tunus'un AfB üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, özellikle üyeler dahil tüm ülkelerin uluslararası hukuk kapsamında göçmenlere karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yapılmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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