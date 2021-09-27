Mali, Fransa'yı ülkeden çekilme kararı alırken tek taraflı hareket etmekle suçladı

AA 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:24 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:25

Maiga, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Fransa'nın, Barkhane Operasyonu'na son verme kararıyla Mali'yi bir oldubittiyle karşı karşıya bıraktığını ve terk ettiğini, bu yüzden güvenliğin sağlanması için yeni yollar aramaya giriştiklerini belirtti.

Mali Başbakanı Maiga, Fransa'nın Malili yetkilerle gerekli istişareleri yapmadan tek taraflı çekilme kararı almasının üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Malili mevkidaşı Abdoulaye Diop, yaptıkları ikili görüşme sonrasında, ülkeye Wagner grubunun gelmesine ilişkin görüşmelerin yürütüldüğü iddiasını yalanlamadı.

Lavrov, Mali hükümetinin "Rus özel şirketlerini" ülkeye çağırma hakkı olduğunu vurgularken, Mali Dışişleri Bakanı Diop ise ülkenin güvenliği konusunda Rusya'yla iş birliği yapmak istediğini dile getirdi.

Wagner iddialarının ardından, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, geçen hafta, ABD'in Mali'yle uzun süreli ortaklığını sürdürmek istediğini söylemişti.

- Fransa Barkhane Operasyonu'nu sonlandıracak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel'de yürüttükleri Barkhane Operasyonu'nu, gelecek yılın ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını, ancak bölgeden tamamıyla çekilmeyeceklerini duyurmuştu.

Mali'de Barkhane sonrası Avrupa ülkelerinden oluşan Takuba Görev Gücü'nün daha etkin olması hedefleniyor.

- Sahel'de Wagner dönemi başlayabilir

Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonu'nun sonlandırılmasıyla Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Wagner olabileceği belirtiliyor.

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

Rus paralı askerlerinin, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola gibi ülkelerde faaliyette bulunduğu belirtiliyor.