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Dünya

Mali, mahkeme kararına rağmen ekonomik yaptırımların kaldırılmamasına tepkili

Mali, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) Adalet Mahkemesinin ülkeye uygulanan yaptırımları askıya alma kararının hayata geçirilmemesine tepki gösterdi.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 05:23 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 05:23
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Hükûmetten yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin kararına rağmen Mali'ye yaptırımların hâlâ sürmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Mali hükûmetinin ve mahkemenin, UEMOA'ya 2 kez bildirimde bulunmasına rağmen kararın hayata geçirilmediğine vurgu yapıldı.

UEMOA mahkemesi, Mali devletinin itirazları sonucu 24 Mart'ta Mali'ye uygulanan ekonomik yaptırımların askıya alınmasına hükmetmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, Mali'deki cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl sonra yapacağını duyurmasıyla 9 Ocak'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen olağanüstü zirvede bir araya gelmişti.

Zirvedeki karar doğrultusunda ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki varlıkları dondurulmuştu.

Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

Ocaktan bu yana uygulanan yaptırımlar karşısında ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Mali'nin temerrüde düştüğü borç miktarı 180 milyon dolara ulaştı.

Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo'nun üye olduğu UEMOA da ECOWAS'ın yaptırım kararının ardından çatısı altındaki tüm kurumlara, Mali ile ilişkileri askıya alma talimatı vermişti.

UEMOA Adalet Mahkemesinin yaptırımları askıya alma kararı, yalnızca UEMOA'nın yaptırımlarını içeriyor, ECOWAS yaptırımlarını ise kapsamıyor.

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