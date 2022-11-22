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Dünya

Mali'de 3 BM askeri yaralandı

Mali'de, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSMA) görevli 3 asker yaralandı.

AA22 Kasım 2022 Salı 22:17 - Güncelleme:
Mali'de 3 BM askeri yaralandı
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MINUSMA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Timbuktu bölgesine doğru ilerleyen MINUSMA konvoyunun, dün bölge yakınlarında mayına çarptığı belirtildi.

Olayda 1'i ağır, 3 askerin yaralandığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ve MINUSMA Şefi El-Ghassim Wane, saldırıyı şiddetle kınadı.

Ekimde de 4 BM askeri Kidal bölgesinde el yapımı patlayıcıya çarparak yaşamını yitirmişti. Askerlerin Çadlı olduğu belirtilmişti.

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da, Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulmuştu.

Bugüne kadar en az 175 unsurunu kaybeden MINUSMA, "dünyada en çok kayıp veren barış gücü" olarak biliniyor.

Mali, "BM barış gücü misyonları için en tehlikeli ülke" kabul ediliyor.

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