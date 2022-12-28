Mali'de 4 Çinli kaçak işçi gözaltına alındı

Ulusal basındaki haberlere göre, Bougouni'nin yaklaşık 200 kilometre güneyindeki Kekoro mevkisindeki ormanda 21-22 Aralık gecesi 4 Çin uyruklu kaçak işçi, Çevre Bakanlığının orman görevlilerince yakalandı.
Kaçak işçiler gözaltına alınırken buldozerler, kamyonetler ve pompalı tüfekler ele geçirildi.
Birçok Çinli işçinin ise operasyon öncesi bölgeden uzaklaştığı belirtiliyor.
Söz konusu Çinli işçilerin bölgede kaçak altın madeni işlettiği tahmin ediliyor.
Kaçak işçilerin altın madeni için bölgedeki binlerce ağacı kestiği ifade ediliyor.