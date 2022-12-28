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Dünya

Mali'de 4 Çinli kaçak işçi gözaltına alındı

Mali'nin Bougouni bölgesinde ülkeye yasa dışı yollarla giren 4 Çinli orman işçisi gözaltına alındı.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 00:17 - Güncelleme:
Mali'de 4 Çinli kaçak işçi gözaltına alındı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Bougouni'nin yaklaşık 200 kilometre güneyindeki Kekoro mevkisindeki ormanda 21-22 Aralık gecesi 4 Çin uyruklu kaçak işçi, Çevre Bakanlığının orman görevlilerince yakalandı.

Kaçak işçiler gözaltına alınırken buldozerler, kamyonetler ve pompalı tüfekler ele geçirildi.

Birçok Çinli işçinin ise operasyon öncesi bölgeden uzaklaştığı belirtiliyor.

Söz konusu Çinli işçilerin bölgede kaçak altın madeni işlettiği tahmin ediliyor.

Kaçak işçilerin altın madeni için bölgedeki binlerce ağacı kestiği ifade ediliyor.

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