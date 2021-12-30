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Dünya

Mali'de askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker öldü

Mali'de askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 23:08 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 23:08
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Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeybatısında Nara kasabasının Guire mevkisindeki askeri birliğe el yapımı bomba ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 8 asker hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.

En az 31 saldırganın öldürüldüğü saldırı sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saldırganların mensubiyetine ilişkin açıklama yapılmadı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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