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Dünya

Mali'de hava saldırısında en az 100 sivilin ölmüş olabileceği açıklandı

Mali'de, Mopti bölgesinde düzenlenen hava saldırısında en az 100 kişinin ölmüş olabileceği belirtildi.

AA05 Ocak 2021 Salı 13:51 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 13:52
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Mali'de yayın yapan Studio Tamani radyosunun haberine göre, pazarı pazartesiye bağlayan gece Bounti köyüne hava saldırısı düzenlendi.

Bölgenin Belediye Başkanı Adama Griaba, radyonun yayına katılarak yaptığı açıklamada, saldırının kimler tarafından düzenlendiğinin bilinmediğini ve ölü sayısının ise 100 ile 150 arasında olabileceğini kaydetti.

Görgü tanıklarına göre, hava saldırısı sırasında köyde yapılan düğüne katılan çok sayıda kişi öldü.

Söz konusu saldırıda kaç kişinin yaralandığı ise bilinmiyor.

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