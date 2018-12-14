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Mali'de sivillere saldırı: 47 ölü

Mali'nin kuzeyindeki Menaka kentinde, silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda 47 sivilin öldüğü bildirildi.

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 Yerel basındaki haberlere göre, Menaka kentine 60 kilometre uzaklıktaki Tassalatine ve Tinabaw bölgesinde silahlı kişiler sivillere saldırdı.

Sayıları 9 ila 12 arasında olduğu belirtilen saldırganların kimliği tespit edilemezken olayda 47 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırganların geri çekilmeden önce 80 kilometrekare alandaki otlak arazileri ateşe verdiği belirtildi. Bölge halkı, Mali'deki Birleşmiş Milletler misyonu MINUSMA'dan, olaydan etkilenen kişilere yardım için insan hakları birimlerini harekete geçirmesini istedi. Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında 2014'te görevlendirdiği 4 bin asker, gerekse BM'nin ülkedeki 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, bugüne kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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