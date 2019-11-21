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Mali’deki askeri birliğe yönelik saldırıyı DEAŞ üstlendi

Mali’de 18 Kasım’da askeri birliği hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği belirtildi.

  • AA
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Afrika basınının İnternet Güvenlik İzleme Servisine (SITE Intelligence Group) dayandırdığı habere göre, DEAŞ’ın Afrika kolu Batı Afrika Vilayeti (ISWAP), Gao kentinin kuzeyinde Tabankort yakınlarında bulunan Mali askeri birliğine yönelik saldırıyı üstlendi.

ISWAP, saldırıda 60 askeri öldürdüğünü ileri sürdü.

Mali ordusu, Nijer askerleriyle koordineli sınır devriyesi gezen askeri birliğe yönelik pusuda 30 askerin öldüğünü, 29 askerin de yaralandığını, çıkan çatışmada 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Ülkenin kuzeydoğusunda, Nijer sınırındaki askeri noktaya 1 Kasım’da teröristlerce düzenlenen saldırıda 53 asker ve 1 sivil yaşamını yitirmişti.

- MALİ'DE ŞİDDET OLAYLARI
 

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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