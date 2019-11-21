Maltalı gazetecinin katili ünlü iş adamı çıktı
Malta polisi, ünlü gazeteci Daphne Caruana Galizia’yı öldürtmekle suçlanan ülkenin en önemli iş insanlarından Yorgen Fenech’i Akdeniz açıklarında seyreden yatına düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Fenech daha sonra devam eden soruşturma kapsamında tutuklandı. Muhalif gazeteci Galizia, 2017 yılında bir suikasta uğramış ve saldırıda yaşamını yitirmişti. Enerji işinde ülkenin sayılı isimlerinden biri olan Fenech, Tumas Group isimli şirketin CEO’su olarak görev alıyordu ve yolsuzluk belgelerinde adı geçen Dubai şirketi 17 Black’in de sahibi olduğu öne sürülüyordu. Galizia ise bu ilişkileri haberleştirmişti.
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