Manuel Albares, Lübnan ve Irak'a gidiyor

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Albares'in "İsrail ile Hamas arasındaki gerginliğin bölgesel çatışmaya dönüşmemesi amacıyla" bugün başlayan diplomasi turu kapsamında ilk olarak Lübnan'a gideceği, daha sonra Irak'a geçeceği bildirildi.

Albares'in, İspanya hükümetinin üzerinde ısrar ettiği, "Filistin devletinin gerçekçi ve uygulanabilir şekilde uluslararası toplumda tanınmasına olanak sağlayacak uluslararası barış konferansı yapılması" girişimine destek bulmayı hedeflediği vurgulandı.

"Orta Doğu'da barış, güvenlik, istikrar ve ilericilik için çalıştığı" belirtilen Albares'in ikili görüşmelerinde Lübnan ve Irak'ın güvenliğine de destek vereceği kaydedildi.

İspanya Dışişleri Bakanı, Lübnan ve Irak'ta görev yapan İspanyol askerlerini de ziyaret edecek.

- "FİLİSTİN'İN TANINMASI BARIŞ ARAYIŞININ TEMEL AMACIDIR"



Diğer yandan Lübnan'a hareket etmeden önce İspanyol radyosu Cadena Ser'in canlı yayın konuğu olan Albares, "Filistin devletinin tanınması güzel bir felsefi fikir değil, barış arayışının temel amacıdır. Filistin halkının umudunun İsrail'in güvenliğiyle yakından bağlantılı olduğunu defalarca söyledim. Hem Filistin hem de İsrail halkı aynı güvenliğe, barışa ve tanınmış devlete sahip olma hakkına sahiptir." dedi.

"Barış için eksik olan sadece siyasi cesaret." ifadesini kullanan Albares, "Barış demek aynı zamanda Filistin devletinin tanınması, gerçekçi ve uygulanabilir Filistin devletinin kurulması demektir. Aslında işin güzel yanı hepimiz ne yapmamız gerektiğini tam olarak biliyoruz ama siyasi cesaret eksik." değerlendirmesinde bulundu.

Albares, "Artık mesele iki devletli çözüm hakkında konuşmayı bırakıp iki devletli çözümün uygulanması hakkında, yani barış planı hakkında konuşmaya başlamaktır. Halihazırda var olan, mükemmel tanımlanmış bir devlet var ki o da İsrail devletidir. Şimdi diğeri eksik, Filistin devleti ve tüm çabamızı ona yönelteceğiz." diye konuştu.