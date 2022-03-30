''Mariupol'ü tekrar inşa edeceğiz''

24 yıldır Ukrayna'da yaşayan ve müteahhitlik yapan Hacıoğlu, 8 gün süren yolculuğun ardından geldiği Köln'de, savaşta sivillerin yaşadığı acı ve yıkımı AA muhabirine anlattı.

Aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman Camisi Kurucu Başkanı olan Hacıoğlu, "Daha önce 2014'teki savaşta da o bölgede sıkıntı yaşamıştık ama bu seferki sıkıntımız biraz daha acılı ve şiddetli oldu. Ukrayna'dan buraya 18 kişilik bir ekiple geldik, yol bir haftadan uzun sürdü, yorucu bir yolculuk oldu bizim için. Gelenler çok acı şeyler yaşadılar, birçok sivil ölüm gördük." dedi.

Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Güzelim şehrin komple yok olmuş halini, bir şehrin 24 saat bombardımana tutulmasını, hem karadan hem denizden hem havadan hiç durmadan bombardımana tutulmasını, bombardıman yapılırken de hiçbir hedef gözetmeksizin yapıldığını gördük. Şehrin sivil tesislerinin ve öğrencilerin okuduğu okulların yemekhane ve bodrumlarının sığınak olarak kullanılmasına rağmen bunu bildikleri halde oraların vurulması. Tiyatronun içinde çocuklarla birlikte 1500 kişinin olduğunun bilindiği halde vurulması. Şu ana kadar çıkarılan ölü insan sayısı 300, hala şehrin altında insanlar var."

Hacıoğlu, "Bizim beklentimiz savaşın bitmesi. Savaş bitince yine döneceğiz vatanımıza, orayı ikinci vatan bilmişiz artık. Bir sürü yatırımlarımız vardı, zaten yatırımlarımızın çoğu yok oldu ama yeniden başlayacağız, o şehri yeniden inşa edeceğiz, eskisinden daha güzel hale getireceğiz, çünkü ömrümüzün uzun bir zamanını o şehre harcadık." ifadelerini kullandı.

- "İNSANLAR BÜYÜK BİR ŞOK İÇİNDELER"

Kırım Tatar Milli Meclisi Almanya Temsilcisi Ahmet Özay ise Ukrayna'dan Köln'e farklı zamanlarda çeşitli gruplar halinde başta Kırım Tatar Türkleri olmak üzere çok sayıda Ukrayna vatandaşının geldiğini ve savaştan kaçan çok sayıda kişinin daha buraya gelmesini beklediklerini belirtti.

Gelenlere gerek barınma gerekse diğer insani konularda yardımcı olduklarını belirten Özay, "Avrupa'da insanlar kendi evlerine yakın olmak istiyorlar ama bir de Rusya korkuları var. Dün gece burada (Köln'de) bir uçak iniyordu mesela, bombardıman mı var diye korkudan burada ağlayanlar oldu. İnsanlar büyük bir şok içindeler. Batı Avrupa'yı Rusya uzak olduğu için füze menzilinin dışında olduğu için tercih ediyorlar diyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Özay, şunları kaydetti:

"Buraya gelen insanların ilk sorduğu soru 'savaş ne zaman biter?' oluyor. '15 gün içinde Ukrayna'ya geri dönebilir miyiz? Bize yardım eder misiniz? Biz burada kalmayalım' diyorlar. Tabii bizim kendi öngörümüz pek pozitif değil ama bu savaş bugün bile bitse insani dramlar bitmez. Bırakın ailelerin birbirinden uzak düşmesini, mezarlar birbirinden uzak. Bina yıkılıyor, yüzlerce kişi göçük altında kalıyor, kimin öldüğü belli değil, insanlar kendi yakınlarının bile kaderini bilmiyor. Din görevlimiz şehirden çıkarken kapılarının önünün cenaze dolu olduğunu, minibüsle geçerken parkların, bahçelerin cenaze dolu olduğunu ve cenazelerin içinden geçerek buraya ulaştıklarını anlattı."

Savaşın bir an önce son bulmasını ümit ettiklerini dile getiren Özay, "Gün geçtikçe aslında yaşanan felaketin, facianın, oradaki insanları imha etme siyasetinin etkilerini çok uzun süre bence göreceğiz. Hatta insanlık tarihinde eşi benzeri olmamış öyküler yaşayacağız diye düşünüyorum. Bu insanlık dışı, çağ dışı, akıl dışı, vicdan dışı, benzeri olmayan savaş siyasetini Rusya değil, dünyada hiçbir ülkenin uzun süre uygulayabileceğine ben inanmıyorum." diye konuştu.