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Mars'a koloni kurmayı vadeden şirket iflas etti

Mars'a tek bir seyahatte dört kişi göndermek amacıyla 2012 yılında kurulan Hollandalı özel şirket Mars One, iflas etti. Uzmanların söz konusu şirket için çok kez “Aldatmacadan başka bir şey değil, para yatırmayın.” yönündeki uyarılarına rağmen, hatırı sayılır oranda yatırım alındığı biliniyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Mars'a tek bir seyahatte dört kişi göndermek amacıyla 2012 yılında kurulan ve 2016 yılında bir İsviçre şirketi tarafından devralınan Hollandalı özel şirket Mars One'ın 15 Ocak 2019'da Basel'deki mahkemenin kararıyla iflas ettiği açıklandı.

Kızıl gezegene koloni kurma projesi adına herhangi bir araca hiçbir zaman sahip olmayan Mars One şirketine, kuruluşundan bu yana yasa dışı bir faaliyet yürüttüğü için herhangi bir dava açılmamıştı.

Bir havacılık veya uzay şirketi olmayan Mars One'ın, Mars'a gidebilmek için herhangi bir donanımı, patenti, hatta parası bile bulunmuyordu.

Uzmanların "Mars One şirketinin baştan sona bir aldatmaca olduğunu ve kesinlikle yatırım yapılmamasını" tekrar tekrar açıklamış olmasına rağmen, şirkete hatırı sayılır derecede yatırım yapmış insanlar olduğu biliniyor.

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