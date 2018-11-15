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Theresa May'den 'Brexit istifaları' sonrası ilk açıklama geldi

Theresa May, 'Avrupa Birliği'nde kalma seçeneğini değerlendirmeyeceğiz' dedi.

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Avrupa Birliği (AB) ile üzerinde mutabakata varılan Brexit anlaşması yüzünden istifa eden üç bakanın ardından İngiltere Başbakanı Theresa May'den ilk açıklama geldi.

Theresa May, "Avrupa Birliği'nde kalma seçeneğini değerlendirmeyeceğiz." dedi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre May, İngiltere'nin planlandığı gibi 29 Mart'ta AB'den ayrılacağını ve sürecin askıya alınmayacağını söyledi.  

 

 

 

 

 

 

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