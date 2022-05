Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm gerçekleşti

Yakın zamanda Afrika'dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü nedeniyle Nijerya'da ilk can kaybı yaşandı. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede geçtiğimiz Ocak ayından itibaren dokuz eyalette 21 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini ve ilk can kaybının yaşandığını açıkladı. Merkezin yaptığı açıklamada, "Maymun çiçeği kaynaklı can kaybı, farklı hastalıkları olan ve immünosupresif ilaçlar kullanan 40 yaşındaki bir hastada görüldü" denildi.

Birleşik Krallık'ta tespit edilen maymun çiçeği vakalarından birinin, 4 Mayıs'ta Nijerya'dan dönen bir vatandaşta görülmesinin ardından Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Dr. Ifedayo Adetifa, İngiliz vatandaşının Nijerya'da hastalığa yakalandığını gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını ve ülkenin bir maymun çiçeği salgınına yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.