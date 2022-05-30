İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2022 Pazartesi / 29 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3962
  • EURO
    17,6636
  • ALTIN
    980.541
  • BIST100
    2528.65
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm gerçekleşti
Dünya

Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm gerçekleşti

Nijerya, dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü nedeniyle ülkede ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

IHA30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Yakın zamanda Afrika'dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü nedeniyle Nijerya'da ilk can kaybı yaşandı. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede geçtiğimiz Ocak ayından itibaren dokuz eyalette 21 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini ve ilk can kaybının yaşandığını açıkladı. Merkezin yaptığı açıklamada, "Maymun çiçeği kaynaklı can kaybı, farklı hastalıkları olan ve immünosupresif ilaçlar kullanan 40 yaşındaki bir hastada görüldü" denildi.

Birleşik Krallık'ta tespit edilen maymun çiçeği vakalarından birinin, 4 Mayıs'ta Nijerya'dan dönen bir vatandaşta görülmesinin ardından Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Dr. Ifedayo Adetifa, İngiliz vatandaşının Nijerya'da hastalığa yakalandığını gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını ve ülkenin bir maymun çiçeği salgınına yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.