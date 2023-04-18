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Dünya

McCarthy'nin ilk yurt dışı ziyaretini yapacağı yer belli oldu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ilk yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak ve İsrail parlamentosu Knesset'te milletvekillerine hitap edecek.

AA18 Nisan 2023 Salı 22:58 - Güncelleme:
McCarthy'nin ilk yurt dışı ziyaretini yapacağı yer belli oldu
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McCarthy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini İsrail'in 75. kuruluş yıl dönümünü anmak için bu ülkeye yapacağını duyurarak, ABD-İsrail ilişkilerinin önemini vurguladı.

İsrailli Meclis Başkanı Amir Ohana'nın Knesset'e hitap etme teklifini kabul etmekten gurur duyduğunu ifade eden McCarthy, tarihte Knesset'e hitap edecek ikinci Temsilciler Meclisi Başkanı olacağını aktardı.

McCarthy, 1998'de Newt Gingrich'in ardından 25 yıl sonra Knesset'e hitap eden ikinci ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olacak.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili milletvekillerinden oluşan bir heyetle McCarthy'nin 30 Nisan'da İsrail'e gitmesi, 1 Mayıs'ta Knesset'e hitap etmesi bekleniyor.

  • McCarthy
  • İsrail
  • yurt dışı ziyareti
  • Knesset

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