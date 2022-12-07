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Dünya

MEB için Arnavutluk'a giden Miçotakis'e soğukduş! Rama'dan onay çıkmadı

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) uzlaşması için Arnavutluk'a giden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e Edi Rama'dan onay çıkmadı. Yunan muhalefeti, Miçotakis'in Arnavutluk ziyaretinin diplomatik bir fiyasko olduğunu dile getirirken, Yunan nüfusun bulunduğu bölgeleri ziyaret edememesinin sebebinin Rama'nın rızasının bulunmaması olduğu ileri sürüldü.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
MEB için Arnavutluk'a giden Miçotakis'e soğukduş! Rama'dan onay çıkmadı
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Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dünkü Arnavutluk ziyaretini "diplomatik fiyasko" olarak yorumladı.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, Miçotakis'in Arnavutluk'ta Yunan nüfusun bulunduğu bölgeleri ziyaret edememesinin sebebinin, Başbakanlıktan açıklandığı gibi olumsuz hava şartları değil, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın rızasının bulunmaması olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, "Maalesef Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesi amacıyla Uluslararası Adalet Divanına gidilmesi için uzlaşı anlaşması da imzalanmadı." ifadeleri yer aldı.

Rama'nın, Euractiv haber portalına verdiği röportajda sarf ettiği "Batı Balkanların Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, Yunanistan'ın yaptığı gibi kopya çekebileceğiniz bir sınav değil." şeklindeki sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada, Rama'nın Miçotakis ile ikili görüşme sırasındaki "Bu sözler, bugünkü Yunanistan'la ilgili değil." ifadesinin Yunan basınının iddia ettiğinin aksine bir özür anlamına gelmediğini savundu.

Açıklamada, Miçotakis'in dış politikadaki başarısızlığının böylece bir kez daha teyit edildiği öne sürülerek, "Miçotakis'in Arnavutluk ziyareti diplomatik bir fiyaskodur." ifadesi yer aldı.

Arnavutluk'ta dün düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi kapsamında Tiran'a giden Miçotakis, Rama ile ikili görüşmede bulunmuştu.

Miçotakis'in, Arnavutluk'ta Yunan nüfusun bulunduğu bölgelere öngörülen ziyareti, olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptal edilmişti.

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