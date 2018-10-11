Mekke ile Medine arasında hacılar ve umrecilerin geliş gidişlerini kolaylaştıracak Harameyn Hızlı Treni ilk seferini yaptı

Ortadoğu'nun en büyük ulaşım projelerinden sayılan Harameyn Hızlı Treni'nin Medine-Mekke arası seferleri başladı.

Harameyn Hızlı Tren Projesi Müdürü Saad eş-Şehri, karşılıklı ilk seferlerin 417 yolcuyla eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.

Projenin açılışı 25 Eylül'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından yapılmıştı.

Mekke-Medine arası 1 saat 20 dakikaya indi

Mekke-Medine arasında 2 milyar dolara mal olan hızlı tren hattının yılda 60 milyon yolcuya hizmet vermesi öngörülüyor.

Sanayi bölgeleri, ekonomi şehri, havalimanı ve kent merkezlerini birbirine bağlayan 460 kilometrelik hat, kara yoluyla 4 saat süren mesafeyi saatte 300 kilometre hızla 1 saat 20 dakikaya düşürüyor.

Suudi Arabistan, geçen yıl 2 milyon 400 bine yakın hacı, 7 milyon civarında da umreciye ev sahipliği yaptı.