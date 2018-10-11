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Mekke ile Medine arasında hacılar ve umrecilerin geliş gidişlerini kolaylaştıracak Harameyn Hızlı Treni ilk seferini yaptı

Suudi Arabistan'da Mekke ile Medine arasında hacılar ve umrecilerin geliş gidişlerini kolaylaştıracak Harameyn Hızlı Treni ilk seferini yaptı.

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Ortadoğu'nun en büyük ulaşım projelerinden sayılan Harameyn Hızlı Treni'nin Medine-Mekke arası seferleri başladı.
 
Harameyn Hızlı Tren Projesi Müdürü Saad eş-Şehri, karşılıklı ilk seferlerin 417 yolcuyla eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.
 
Projenin açılışı 25 Eylül'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından yapılmıştı.
 
Mekke-Medine arası 1 saat 20 dakikaya indi
 
Mekke-Medine arasında 2 milyar dolara mal olan hızlı tren hattının yılda 60 milyon yolcuya hizmet vermesi öngörülüyor.
 
Sanayi bölgeleri, ekonomi şehri, havalimanı ve kent merkezlerini birbirine bağlayan 460 kilometrelik hat, kara yoluyla 4 saat süren mesafeyi saatte 300 kilometre hızla 1 saat 20 dakikaya düşürüyor.
 
Suudi Arabistan, geçen yıl 2 milyon 400 bine yakın hacı, 7 milyon civarında da umreciye ev sahipliği yaptı.

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