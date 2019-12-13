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Meksika Devlet Başkanı Obrador: Morales ile dün gece Arjantin'e gitmeden telefonda konuştum

Meksika Devlet Başkanı Obrador, 'Evo, Arjantin'e gitmeden bana veda etti. Ben, ona 'Burası senin evindir, bu ülkenin kapıları sana her zaman açıktır.' dedim.' dedi.

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanlığından istifa ederek Meksika'ya ve ardından dün Arjantin'e iltica eden Evo Morales'le telefonda konuştuğunu söyledi.
 
Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, dün gece Morales'in Arjantin'e gitmeden telefonla kendisine veda ettiğini belirterek, "Ben, ona 'Burası senin evindir. Bu ülkenin kapıları sana her zaman açıktır.' dedim." ifadelerini kullandı.
 
Dış politika prensipleri gereği olarak Morales'e iltica hakkı tanımanın kendileri için onur olduğunu vurgulayan Lopez Obrador, "Askeri diktatörlük istemediğimizi bir bildiriyle daha önce söylemiştik. Demokrasiye evet, militarizme hayır. Evo ile dün gece telefonda konuştuğumuzda bana, 'Meksika halkına çok minnettarım' dedi." diye konuştu.
 
Morales: "Mutlu ve güçlüyüm"
 
Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola da dün Morales'in sığınmacı olarak Arjantin'e geldiğini açıklamıştı.
 
Sola, telefonla katıldığı TN televizyonundaki programda, Morales ve beraberindekilere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
 
"Ülkeye giriş yapabilmeleri için kendilerine iltica hakkı verildi ancak şu anda sığınmacı statüsüne geçmek için gerekli işlemleri yapıyorlar ki, bu farklı bir durum. İlticayla sığınma arasındaki fark, sığınma hususunda bazı şartlar var. İlticada böyle bir durum söz konusu değil."
 
Morales ise dün Twitter'dan "Arjantin'den en mütevazi insanlar için savaşmaya devam edeceğim. Mutlu ve güçlüyüm." paylaşımında bulunmuştu.
 
Devlet Başkanı Lopez Obrador'a ve hükümetine hayatını kurtardığı için minnettar olduğunu belirten Morales, istifa ettikten sonra ailesiyle Meksika'da kaldığı sürede kendini evinde gibi hissettiğini vurgulamıştı.
 
Bolivya'daki kriz
 
Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.
 
Muhalefetin baskısı ve ordunun isteğiyle Morales devlet başkanlığı görevini bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmişti.
 
Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisinin Başkan Yardımcısı muhalif Anez, geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

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