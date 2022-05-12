Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan ABD'ye rest: Zirveye katılmam!

Günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, Kaliforniya'da, 8 Haziran'da yapılması planlanan Amerikalılar Zirvesine; Venezuela, Küba ve Nikaragua'nın çağrılmamasından memnun olmadıklarını belirtti.

Geçen hafta Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize ve Küba'yı ziyaretinde, konuyu mevkidaşlarıyla tartıştığına değinen Lopez Obrador, "Diğer başkanlarla da konuştum. Mutlu olmadıklarını söylediler. Artık ben de tura çıktığıma göre, birçok kişi bana fikrimi sordu ve ben de aynı şeyi yani inandırıcı bir iş yapmamız gerektiğini söyledim." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador, ABD'nin bölgedeki tüm ülkeleri davet etmemesi halinde zirveye şahsen katılmayı düşünmediğini dile getirerek, "Kimse dışlanmamalı, herkes katılmalı ve biz herkesi ikna etmeye devam edeceğiz. farklılıklar varsa bunun ortaya çıkması ve diyalog olması için birbirimizle konuşacağız." dedi.

- "BAŞKAN BİDEN'A BÜYÜK SAYGIM VAR"

İsteğinin dikkate alınmaması durumunda zirveye Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ı göndereceklerini vurgulayan Lopez Obrador, "Başkan Joe Biden'a büyük saygım var, o insancıl biri, onun durumunu anlıyorum. Orada baskı yapan haydutlar nedeniyle bunu anlıyorum ancak artık değişim zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'taki açıklamasında, Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın demokrasiye saygı duymadıklarını gerekçe göstererek, bu ülkeleri Amerikalılar Zirvesi'ne davet etmeyeceklerini duyurmuştu.

