27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6276
  • 6,3554
  • 259.578
  • 101566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo'nun servetini istiyor

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, 'El konulan ve Meksika ile ilişkisi olan her şeyin iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman’ın el konulan servetinin ülkeye iade edilmesi gerektiğini söyledi.
 
Devlet Başkanı Obrador, günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, El Chapo'nun parasının Meksikalılara ait olduğunu belirterek, "El konulan ve Meksika ile ilişkisi olan her şeyin iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.
 
Paranın yoksullukla mücadele programları için kullanılacağını kaydeden Obrador, "Bu meseleleri yasal yollardan takip etmekten vazgeçmeyeceğiz." açıklamasında bulundu. 
 
ABD'li yetkililerin, servetini 14 milyar dolar olarak tahmin ettiği El Chapo, çarşamba günü ABD’de ömür boyu hapis ve 12,6 milyar dolar para cezasına mahkum edilmişti.
 
Paranın, Guzman'ın uyuşturucu ticareti yapan örgütünün ABD'deki uyuşturucu dağıtımından elde edildiği belirtiliyor.
 
Zamanında Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında Meksika'daki hapishaneden çamaşırların taşındığı el arabasına saklanarak firar etmişti.
 
Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.
 
Federal Mahkeme, şubat ayında Guzman'ı, "aralıksız suç girişiminde bulunmak, uyuşturucu gelirlerini aklamaya teşebbüs, silahlı eylem, adam öldürme, usulsüz elmas ticareti, uluslararası kokain, eroin, esrar ve diğer uyuşturucu madde ticareti" gibi 10 suçlamanın tümünden suçlu bulmuştu.

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Ramayı kabul etti

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Ramayı kabul etti

Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi

Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

MSB açıkladı! Hepsi imha edildi

MSB açıkladı! Hepsi imha edildi

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu

Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi

Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi

Meteoroloji uyardı: 11 ilde çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: 11 ilde çok kuvvetli sağanak geliyor

Türk diplomatın şehit edildiği saldırı ile ilgili çarpıcı detaylar

Türk diplomatın şehit edildiği saldırı ile ilgili çarpıcı detaylar
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Gerçek olduğuna inanamayacağınız fotoğraflar

Gerçek olduğuna inanamayacağınız fotoğraflar

Tarihe geçen anlar nasıl çekildi? İşte perde arkası...

Tarihe geçen anlar nasıl çekildi? İşte perde arkası...

Van'da katliam gibi kaza: Ölü sayısı 15 oldu

Van'da katliam gibi kaza: Ölü sayısı 15 oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA