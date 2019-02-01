Meksika'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güney Amerika ülkesi Meksika'nın güneyinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Chiapas eyaletine bağlı Tapachula bölgesine 16,2 kilometre uzaklıkta olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 67,9 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.
Sarsıntının, yakındaki Guatemala'da da hissedildiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.
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