Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldü Meksika'nın doğusunda yer alan Veracruz eyaletinin Mixtla de Altamirano Belediye Başkanı Maricela Vallejo'nun da aralarında bulunduğu üç kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.