Meksika'da cenaze evine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü
Meksika'nın güneyinde Guerrero eyaletinde bir cenaze evine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü.
- AA
Guerrero emniyet yetkilisi Roberto Alvarez, silahlı kişilerin, dün öğleden sonra Iguala kentinde bir maktulun kimliğini belirlemek için cenaze evine gelen 4 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.
Alvarez, saldırının kentte bir gün önce 3 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğuna inanıldığını söyledi.
Guerrero, uyuşturucu üretimi ve ticaretinin yuvası olarak anılıyor. Iguala kenti de 2014 yılında 43 öğrencinin kaybolmasıyla ülke gündemine oturmuştu.
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