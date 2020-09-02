Meksika'da cenaze törenine silahlı saldırı

IHA 02 Eylül 2020 Çarşamba 18:20 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 18:20

Cuernavaca şehrinde dün motosiklet kazasında hayatını kaybeden bir gencin cenaze töreninde bir araya gelen vatandaşlara kimliği belirsiz silahlı saldırgan tarafından ateş açıldı. Saldırganın toplanan gruba 60 el ateş ettiği olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralı. Polis, saldırının hangi nedenle gerçekleştirildiğinin bilinmediğini ancak cenaze töreninin suç oranı yüksek bir bölgede oluğunu açıkladı. Dün gerçekleştirilen saldırıda saldırgan polis tarafından aranırken, saldırıya ilişkin herhangi bir gözaltı yapılmadı.

Cinayetler artıyor

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador, yaşanan vahşetin saatler öncesinde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, Meksika’da cinayet ve gasp olaylarına neden olan organize suç örgütlerinin her geçen gün arttığını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Cuernavaca şehrinde eğlenmek için sokakta toplanan 6 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu saldırının da nedeni bilinmiyor.

Morelos Piskopos’u Ramn Castro Castro bir konuşmasında, “Ülke suçla dolmuş durumda” ifadesini kullanmıştı.

Yetkilerin ülkede geçen yıl açıkladığı suç oranları 2018 yılına oranla cinayetlerde yüzde 35, kaçırma olaylarında yüzde 68 ve gasp yüzde 363 artış gösterdi.