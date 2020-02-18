Meksika'da kaçırılan 7 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

AA 18 Şubat 2020 Salı00:12 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 00:12

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Meksiko'da 11 Şubat'ta okul çıkışında annesini beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kaçırılan Fatima isimli 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, 15 Şubat'ta başkentte bağlı Tlahuac beldesinde plastik torbada bulundu.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, günlük basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cinayeti kınayarak, "Çok üzücü bir olay, bu tarz olaylar, sosyal bir hastalık ve ailevi sorunlardan kaynaklanıyor." dedi.

Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum da Twitter'dan, suçluların hak ettiği cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını, bunun cezasız kalmayacağını belirtti.

Fatima'nın kaçırıldığı yerde ise aralarında aile üyeleri ve okul arkadaşlarının da bulunduğu küçük bir grup eylem yaptı. Gösteride, "Bir daha olmasın, artık yeter" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, "Fatima için adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Twitter'da başlatılan "Fatima İçin Adalet (JusticiaParaFatima)" etiketi binlerce kez paylaşılarak, ülkede "trend topic" oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.