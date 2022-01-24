İSTANBUL 2°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Dünya

Meksika'da küçük uçak düştü: 2 ölü

Meksika'da küçük bir uçağın boş araziye düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA24 Ocak 2022 Pazartesi 10:43 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:43
ABONE OL

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde boş bir araziye düşen küçük uçağın patlayıp alev aldığı belirtildi. Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri ve itfaiye alevlere müdahale etti. Kurtarma ekipleri, uçağın söndürülmesinin ardından uçaktaki 2 kişinin yanmış cansız bedenlerine ulaşabildi. Kazada hayatını kaybedenlerin 31 yaşındaki uçuş eğitmeni Jonathan Andrew ve havacılık okulu öğrencisi Victor Amilcar R. olduğu bildirildi.

Chihuahua Eyaleti Federal Sivil Havacılık Dairesi, kaza hakkında inceleme başlatıldığını ve kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi. Uçağın mekanik bir arıza sonucu düştüğü tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.