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Dünya

Meksika'da küçük uçak düştü: 2 yaralı

Meksika'da küçük uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

IHA27 Aralık 2022 Salı 23:44 - Güncelleme:
Meksika'da küçük uçak düştü: 2 yaralı
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Meksika'nın Jalisco eyaletinde yer alan Puerta Vallarta şehrindeki Gustavo Diaz Ordaz Havaalanı'ndan kalkan küçük uçak havalandıktan kısa bir süre sonra havaalanı yakınlardaki boş bir araziye düştü. Kaza bölgesine ilk olarak çevredeki vatandaşlar ulaşırken, sivil savunma ekiplerinin gelmesiyle uçakta bulunan 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı aktarıldı. Yaralanan 2 mürettebatın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının ciddi olduğu ifade edildi.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan McAllen kentine giden küçük uçağın, ilk belirlemelere göre mekanik bir arıza sonucu düştüğü tespit edildi.

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