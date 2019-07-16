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Meksika'da mantar zehirlenmesi: 5 ölü

Meksika'nın güneyinde topladıkları mantarları yiyen 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Chiapas Eyaleti Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, Huixtan kentinde iki ailenin, topladıkları yabani mantarları yedikten sonra zehirlendiği belirtildi.
 
Açıklamada, olayda 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin tedavi gördüğü kaydedildi.
 
Söz konusu mantarların hangi tür olduğunun belirlenmesi için laboratuvara gönderildiği ifade edildi.

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle kaçtılar...

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