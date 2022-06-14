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Dünya

Meksika'da maymun çiçeği virüsü alarmı

Meksika'da 5 kişide daha maymun çiçeği (monkeypox) virüsünün tespit edildiği bildirildi.

AA14 Haziran 2022 Salı 22:11 - Güncelleme:
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Meksika Sağlık Müsteşarı Hugo Lopez Gatell düzenlediği basın toplantısında, başkent Meksiko'da 4, Jalisco eyaletinde de 1 kişide maymun çiçeği vakasının kaydedildiğini belirterek, halktan panik yapmamalarını istedi.

Lopez, konuyla ilgili ilave tedbir almayacaklarını belirterek, "Vakaların gidişatını takip etmeye devam edeceğiz ancak bunun bir salgın veya Kovid-19'a benzer bir fenomen olabileceği yönünde bir beklenti yok." ifadesini kullandı.

Ülkede ilk maymun çiçeği vakası 29 Mayıs'ta Hollanda'dan gelen bir kişide ortaya çıkmıştı.

- Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

  • meksika
  • Maymun çiçeği virüsü
  • monkeypox

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