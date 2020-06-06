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Dünya

Meksika'da sahte içkiden 8 kişi öldü

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde sahte içki nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi.

AA06 Haziran 2020 Cumartesi 14:22 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 14:23
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Guerrero Sağlık Departmanından yapılan açıklamada, Tlapa de Comonfort kenti yakınlarında sahte içki tüketen en az 8 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, olay üzerine başlattıkları soruşturmada bölgedeki 4 dükkanda 505 şişe sahte içki ele geçirdi.

Ülkede mayıs ayında 40, nisan ayında ise 25 kişi farklı isimler altında üretilen sahte içkiler nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Etil alkolün zehirli bir versiyonu olan metil alkol beyine ve diğer organlara ciddi zarar veriyor.

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