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Dünya

Meksika'da silahlı kişilerce çok sayıda göçmen kurtarıldı

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, silahlı kişilerce hafta sonu kaçırılan 31 göçmen, güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 07:18 - Güncelleme:
Meksika'da silahlı kişilerce çok sayıda göçmen kurtarıldı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Ulusal Muhafızlar ile Güvenlik ve Vatandaş Koruma Sekreterliğinin çabaları sayesinde 31 göçmenin sağ salim kurtarılması mümkün oldu." bilgisini verdi.

Cuevas, kurtarılan göçmenlerin hastanede tedavi altına alındığını ve gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Kaçırılan göçmenlerin Kolombiya, Honduras, Venezuela ve Meksika uyruklu olduğu bildirildi.

Reynosa-Matamoros kentleri arasında seyahat eden ve ABD sınırına gitmek isteyen göçmenler, kimliği belirsiz silahlı kişilerce otobüsten indirilerek kaçırılmıştı.

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