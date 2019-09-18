Meksika'da silahlı saldırı meydana geldi: 4 ölü, 4 yaralı
Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
- AA
Savcılıktan yapılan açıklamada, başkent Meksiko'nun Doctores Mahallesi'nde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, saldırıda 3 kadın ve bir çocuğun yaralandığı kaydedildi.
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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