Meksika’da toplu mezar
Meksika’da adli tıp uzmanları Jalisco eyaletinde bulunan toplu mezardaki 44 cesedi tanımlamayı başardı.
Guadalajara kentinde bulunan toplu mezarda, 119 siyah poşet içinde insan kalıntıları tespit edilmişti. Olay, Eylül ayı başında bölgeden gelen kokudan şikayet eden halkın yetkililere haber vermesi ile gün yüzüne çıktı. Jalisco eyaleti, Meksika’daki uyuşturucu kaynaklı çete şiddetinin başta gelen mücadele alanlarından biri olarak tarif ediliyor. Bu toplu mezar, eyalette bu yıl içinde bulunan ikinci büyük vaka olarak kayda geçti.
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