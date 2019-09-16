Meksika’da toplu mezar

Guadalajara kentinde bulunan toplu mezarda, 119 siyah poşet içinde insan kalıntıları tespit edilmişti. Olay, Eylül ayı başında bölgeden gelen kokudan şikayet eden halkın yetkililere haber vermesi ile gün yüzüne çıktı. Jalisco eyaleti, Meksika’daki uyuşturucu kaynaklı çete şiddetinin başta gelen mücadele alanlarından biri olarak tarif ediliyor. Bu toplu mezar, eyalette bu yıl içinde bulunan ikinci büyük vaka olarak kayda geçti.