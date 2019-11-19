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Meksika'da trafik kazası: 11 ölü, 25 yaralı

Meksika'da üç yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • AA
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Ülke basınındaki haberlere göre, başkent Mexico City'ye bağlı Pachuca kentindeki otoyolda 3 otobüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Meksika Devleti Sivil Koruma Genel Koordinatörü Luis Felipe Puente, yaptığı açıklamada, 11 kişinin öldüğü kazanın ardından 3 otobüs sürücüsünün olay yerinden kaçtığını belirtti.

Luis Felipe Puente, yaralı 25 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiğini vurgulayarak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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