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Dünya

Meksika'daki hastanede oksijen tüplerinde arıza: 3 günde 36 ölü

Meksika'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede teknik arıza nedeniyle 3 günde 36 hasta yaşamını yitirdi.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 19:19 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 19:20
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Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin batısında yer alan Michoacan eyaletine bağlı Morelia kentindeki Meksika Sosyal Güvenlik (IMSS) hastanesinde oksijen tüplerinde bozulma tespit edildi.

Tüplerdeki bozulmadan ötürü 3 günde 36 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, hastanenin en yüksek doluluk oranına ulaşması nedeniyle genişletme çalışmalarının yapıldığını, oksijen tüplerindeki arızanın bakım eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ülkede 1 milyon 479 bin 835 kişi Kovid-19'a yakalandı, 129 bin 987 kişi yaşamını yitirdi.

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