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Dünya

Meloni, İsrail'in Refah'a yönelik askeri harekata karşı çıktığını duyurdu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Refah'a planladığı askeri harekata karşı olduğunu bildirdi.

IHA19 Mart 2024 Salı 19:16 - Güncelleme:
Meloni, İsrail'in Refah'a yönelik askeri harekata karşı çıktığını duyurdu
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı.

Meloni, Senato'da yaptığı konuşmada, "İsrail'in Refah'a yönelik askeri harekatına karşı olduğumuzu yineleyeceğiz, bu harekat bölgede yaşayan siviller için daha da feci sonuçlar doğurabilir" dedi.

Meloni, ayrıca Gazze'ye insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için yeni kara yollarının ve GKRY'den bir deniz koridorunun açılmasının önemli olduğunu söyledi.

  • İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
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