Meloni, İsrail'in Refah'a yönelik askeri harekata karşı çıktığını duyurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı.

Meloni, Senato'da yaptığı konuşmada, "İsrail'in Refah'a yönelik askeri harekatına karşı olduğumuzu yineleyeceğiz, bu harekat bölgede yaşayan siviller için daha da feci sonuçlar doğurabilir" dedi.

Meloni, ayrıca Gazze'ye insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için yeni kara yollarının ve GKRY'den bir deniz koridorunun açılmasının önemli olduğunu söyledi.