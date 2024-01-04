Meloni: Orta Doğu'daki krizi tırmanması hayal dahi edilemeyecek sonuçlar doğurabilir

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Meloni, düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılında yaşananları değerlendirdi.

Meloni, "Orta Doğu konusunda başından beri çatışmanın kızışmasını önlemek için çalıştık çünkü bu krizin tırmanması, hayal dahi edilemeyecek sonuçlar doğurabilir." diye konuştu.

İtalya'ya gelen düzensiz göçmenler konusunda ise Meloni, Avrupa Birliği'ndeki ortaklarına, Afrika ülkelerinden gelen göç akınının "göç veren ülkelere stratejik yatırımlarla birlikte güçlü ortaklıklar kurarak durdurulabileceğini söylediğini" aktardı.

Meloni, Afrika'nın kalkınması ve yapay zeka kaynaklı tehlikelerin G7 başkanlıkları sırasında yapacakları toplantıların ana gündemi olacağını vurguladı.

Hükümetin en önemli önceliklerinden birinin yasa dışı göçle mücadele olduğuna işaret eden Meloni, bu konuda bugüne kadar elde edilen sonuçların "hayal kırıklığı" olduğunu kaydetti.

Meloni ayrıca, "İstediklerini yapmazsanız sizi korkutabileceklerini düşünenler var ancak ben kolay korkan biri değilim ve yanlış kişiyle uğraşıyorlar. Tercihlerimi değiştirebileceklerini sananlar var. Ben başbakanım ve seçimleri ben yaparım, bunların sorumluluğunu da üstlenirim." dedi.