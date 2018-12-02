Merkel, Morrison görüşmesi öncesi 'kopya kağıdı' hazırladı

Arjantin'deki G20 zirvesi, liderlerin yoğun mesaisinine sahne oldu. Ticaret savaşaları, Suriye meselesi ve terör konularının görüşüldüğü zirvede liderler taleplerini ve rahatsız oldukları durumları muhattapları ile paylaştı.

Buenos Aires'deki zirveye damga vuran ikili görüşmelerden biri de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın görüşmesi oldu.

Görüşmede öncesi elindeki notların görülmesiyle, Merkel'e tepki yağdı.

''KOPYA KAĞIDI UTANÇ VERİCİ''

Morrison ile görüşmesinde Merkel'in elindeki notlarda görülen Morrison fotoğrafı dikkatleri çekti. Toplantı öncesi Morrison hakkındaki bilgileri kağıda geçen Merkel'in notları dünya basınında ''Merkel'in kopya kağıdı utanç verici'' başlıkları ile servis edildi.

Merkel'in Morrison hakkındaki bilgileri toplantıdan hemen önce gözden geçirmesi, sosyal medyada da ''Avustralya Başbakanı Morrison hakkında hiçbir bilgisi yok. Hazırladığı kopya kağıdı ile gaf yaptı.'' şeklinde tepkilere neden oldu.