Merkel'in yerine aday olan Kramp-Karrenbauer: Bir dönem bitti. Şimdi yeni bir başlık açmak lazım

Adaylığı dolayısıyla CDU genel sekreterlik görevini askıya alan Kramp-Karrenbauer, bugün Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Merkel’in yeniden genel başkanlık için aday olmayacağını açıklamasıyla CDU'da bir dönemin sona erdiğini belirtti.

Merkel’in CDU’da yeni bir dönem için yer açtığını vurgulayan Kramp- Karrenbauer, "Bir dönem bitti. Şimdi yeni bir başlık açmak lazım." ifadesini kullandı.

Kramp-Karrenbauer, bu yeni dönem için aralık ayında düzenlenecek CDU Genel Kurulu’nda genel başkanlık için aday olduğunu kaydetti.

2019'da Avrupa Parlamentosu'nun yanında Almanya’da Bremen, Brandenburg, Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde de yerel seçimlerin yapılacağına işaret eden Kramp-Karrenbauer, CDU’nun bu seçimleri kazanması için yeni bir havanın oluşturulması gerektiğini belirtti.

Kamp-Karrenbauer, insanların devlete ve kurumlarına güven duymasının yeniden sağlanması gerektiğine değinerek, yeni dönemde parti yönetiminin, kararları üyelere danışarak vereceğini bildirdi.

Saarland eyaletinde başbakanlık yapan Kramp-Karrenbauer, Merkel’in çağrısıyla CDU Genel Sekreterlik görevine getirilmişti.